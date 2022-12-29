Троим солдатам ЦАХАЛА предъявили обвинения в совершении теракта

Обвиняемые изготовили взрывное устройство и бросили его в дом палестинца.

В четверг, 29 декабря, военная прокуратура предъявила обвинения троим солдатам ЦАХАЛа из 401-й бригады бронетанковых войск. Им инкриминируется нападение на националистической почве при отягчающих обстоятельствах.

Об этом сообщает корреспондент «Кан» Итай Блюменталь.

Израильские военнослужащие сделали взрывное устройство и бросили его в дом палестинца, расположенный в Гуш-Эционе. Это произошло ночью, когда семья спала, но владелец жилья проснулся от взрыва и потушил пожар.

Мужчина погнался за солдатами и увидел, как они забежали на территорию своей базы. Военнослужащие таким образом пытались отомстить за похищение в ноябре текущего года 17-летнего Тирана Фару террористами.

Девушка-солдат из этого подразделения призналась, что военные просили ее никому не рассказывать о случившемся. Публикация имен подозреваемых солдат запрещена решением суда.

«Курсор» писал ранее, что 29 декабря, Силы армии обороны Израиля заявили, что в текущем году в результате терактов в стране погиб 31 человек.

Еще мы писали, что израильский институт демократии (IDI) провел новый опрос, результаты которого показали, что население, по сравнению с 2018 годом, стало более радикально настроенным и большая часть граждан поддерживает убийство террористов, вне зависимости, представляют они угрозу или больше нет.