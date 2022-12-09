Тройное столкновение в Карми-Йосеф: женщина погибла, три человека в больнице

Смерть 50-летней женщины была констатирована в больнице Шеба, куда ее доставили в критическом состоянии после тяжелой аварии.

В пятницу, 9 декабря, на трассе 44 столкнулись в масштабной аварии три транспортных средства.

Об этом сообщает Israel Hayom.

По информации медиков, 50-летняя женщина получила очень серьезные травмы. Ее смерть была констатирована в больнице Шеба, куда ее доставили в критическом состоянии.

Также травмы средней тяжести получила 61-летняя женщина и 64-летний мужчина, еще один человек получил легкие ранения.

В полиции сообщили: «Дорожно-транспортные инспекторы израильской полиции прибыли на место происшествия и собрали выводы в рамках расследования обстоятельств аварии».

По данным полиции, четыре человека пострадали вне транспортных средств.

Медики МАДА рассказали: «50-летняя женщина была без сознания и получила комплексное повреждение. Мы оказали ей медицинскую помощь, но в процессе она потеряла пульс и дыхание. Мы эвакуировали ее во время проведения сердечно-легочной реанимации, когда она находилась в критическом состоянии».

Ранее Курсор писал, что в Иерусалиме двое рабочих погибли в туннеле.

Напомним, что полиция устанавливает обстоятельства аварии неподалеку от Петах-Тиквы. Тяжелые травмы 50-летний пешеход получил после того, как его сбил автомобиль на шоссе 4 возле развязки Гаха. Его эвакуировали его в больницу «Бейлинсон».

Также сообщалось, что в аварии возле Кирьят-Гата травмированы четыре человека.