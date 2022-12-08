В аварии возле Кирьят-Гата травмированы четыре человека

В четверг вечером, 8 декабря, возле дорожной развязки Кирьят-Гат произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

Об этом сообщает издание Maariv.

На дороге столкнулись три автомобиля. Состояние одного из пострадавших врачи оценили как средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы. На место аварии приехали парамедики, которые госпитализировали их в больницу «Каплан», расположенной в Реховоте.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

«Курсор» писал ранее, что в четверг, 8 декабря, на трассе 7276, недалеко от кибуца Газит, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 24-летний мужчина.

Еще мы писали, что в среду, 7 декабря, на улице Ха-Гума в Ноф ха-Галиле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 12-летний ребенок. Мальчик попал под колеса автомобиля и получил черепно-мозговую травму.

Напомним, что полиция устанавливает обстоятельства аварии неподалеку от Петах-Тиквы. Тяжелые травмы 50-летний пешеход получил после того, как его сбил автомобиль на шоссе 4 возле развязки Гаха. Его эвакуировали его в больницу «Бейлинсон».