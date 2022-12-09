В Иерусалиме двое рабочих погибли в туннеле

Ночью на 9 декабря произошла трагедия на участке шоссе 60, проходящем в туннеле на юг от района Гило.
Об этом информируют Detaly.
В результате аварии в туннеле машина сбила двух рабочих этого участка дороги.
Вызов скорой помощи по номеру 101 поступил в 03:43. Бригады МАДА, прибывшие на вызов, обнаружили двух человек, лежащих возле автомобиля с сильно поврежденным капотом. Спасти пострадавших не удалось, медики констатировали смерть мужчин. Обоим было около 40 лет.
Полиция проводит расследование происшедшего.
Курсор ранее сообщал, что в аварии возле Кирьят-Гата травмированы четыре человека. В четверг вечером, 8 декабря, возле дорожной развязки Кирьят-Гат произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.
Еще мы писали, что в среду, 7 декабря, на улице Ха-Гума в Ноф ха-Галиле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 12-летний ребенок. Мальчик попал под колеса автомобиля и получил черепно-мозговую травму.
Напомним, что полиция устанавливает обстоятельства аварии неподалеку от Петах-Тиквы. Тяжелые травмы 50-летний пешеход получил после того, как его сбил автомобиль на шоссе 4 возле развязки Гаха. Его эвакуировали его в больницу «Бейлинсон».
Также наш сайт сообщал, что возле кибуца Газит в результате опрокидывания автомобиля тяжело ранен мужчина.