В Иерусалиме двое рабочих погибли в туннеле

Двое мужчин в возрасте 40 лет, работавшие на участке туннеля к югу от Иерусалима, получили смертельные травмы от наезда автомобиля.

Ночью на 9 декабря произошла трагедия на участке шоссе 60, проходящем в туннеле на юг от района Гило.

Об этом информируют Detaly.

В результате аварии в туннеле машина сбила двух рабочих этого участка дороги.

Вызов скорой помощи по номеру 101 поступил в 03:43. Бригады МАДА, прибывшие на вызов, обнаружили двух человек, лежащих возле автомобиля с сильно поврежденным капотом. Спасти пострадавших не удалось, медики констатировали смерть мужчин. Обоим было около 40 лет.

Полиция проводит расследование происшедшего.

Курсор ранее сообщал, что в аварии возле Кирьят-Гата травмированы четыре человека. В четверг вечером, 8 декабря, возле дорожной развязки Кирьят-Гат произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека.

Еще мы писали, что в среду, 7 декабря, на улице Ха-Гума в Ноф ха-Галиле произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 12-летний ребенок. Мальчик попал под колеса автомобиля и получил черепно-мозговую травму.

Напомним, что полиция устанавливает обстоятельства аварии неподалеку от Петах-Тиквы. Тяжелые травмы 50-летний пешеход получил после того, как его сбил автомобиль на шоссе 4 возле развязки Гаха. Его эвакуировали его в больницу «Бейлинсон».

Также наш сайт сообщал, что возле кибуца Газит в результате опрокидывания автомобиля тяжело ранен мужчина.