ЦАХАЛ активизирует деятельность на севере Иудеи и Самарии

Командующий ЦАХАЛа Авив Кохави поручает военным сосредоточить операции на городах, из которых недавно прибыли террористы, совершившие теракты на территории Израиля.

Командующий ЦАХАЛа Авив Кохави заявил, что военные активизируют деятельность на севере Иудеи и Самарии после нескольких смертоносных террористических актов с участием палестинцев из региона Дженин. Кохави сказал, что, по его мнению, проблемы с безопасностью будут сохраняться еще много дней, и намекнул на операцию в Дженине.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Если мы все равно собираемся столкнуться с террористами, я предпочитаю, чтобы это было в Дженине», — сказал Кохави, согласно 13-му каналу.

По сообщению 13-го канала, израильские силы могут готовиться к операции на севере Иудеи и Самарии уже в эти выходные.

Ранее в пятницу Кохави поручил ЦАХАЛу расширить и усилить наступательные операции на территории иудеи и Самарии, особенно в северных городах.

Боевики, совершившие смертоносные нападения в Бней-Браке в прошлом месяце и в Тель-Авиве в четверг, прибыли из района Дженин.

На прошлой неделе израильские войска попытались арестовать группу террористов, готовившихся к нападению. Трое членов «Исламского джихада» были убиты в ходе последовавшей перестрелки недалеко от Дженина, а четверо израильских солдат получили ранения.

По сообщению общественного вещателя «Кан», Палестинской администрации противостоят за контроль над районом вокруг Дженина как террористическая группировка «Исламский джихад», так и члены ФАТХ, палестинской группировки, якобы возглавляемой президентом ПА Махмудом Аббасом.

СМИ сообщают, что израильские официальные лица хотят, чтобы ПА подавила террор в этом районе, но опасаются, что это им не удастся.

Кохави также приказал военным активизировать оборонительные операции в приграничной зоне вдоль «зеленой линии», разделяющей Израиль и Иудею и Самарию. Кохави сказал военнослужащим, что нападавший не должен был иметь возможности пересечь границу Израиля и что ЦАХАЛ несет ответственность за предотвращение такого проникновения через границу.

В пятницу представители полиции и службы безопасности заявили, что у них имеются еще есть несколько серьезных предупреждений о планируемых террористических атаках. По данным Channel 12, предупреждения не являются конкретными, но указывают на общую угрозу новых атак.

Эскалация произошла на фоне священного для мусульман месяца Рамадан. Израиль усилил меры безопасности в ответ на нападения и направил дополнительные силы на территорию Иудеи и Самарии, границу с Газой и крупные города, такие как Иерусалим и Тель-Авив.

Ранее Курсор писал, что Израиль подозревает, что ПА теряет контроль над районом Дженин.

Курсор также сообщал, что министр финансов Авигдор Либерман назвал город Дженин на севере Иудеи и Самарии источником большей части недавнего насилия, которому подвергаются израильтяне.