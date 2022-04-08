СМИ: Израиль подозревает, что ПА теряет контроль над районом Дженин

Израильское оборонное сообщество подозревает, что Палестинская автономия теряет контроль над северной частью Иудеи и Самарии.
Об этом сообщает телекомпания Kan News.
Согласно каналу, ПА борется за контроль над районом вокруг Дженина как с террористической группировкой «Исламский джихад», так и с членами ФАТХ, палестинской группировкой, якобы возглавляемой президентом ПА Махмудом Аббасом.
Оба террориста, совершившие теракты в Бней-Браке и Тель-Авиве в прошлом месяце и в четверг, прибыли из этого района.
Израильские официальные лица хотят, чтобы ПА подавила террор в этом районе, но опасаются, что она не сможет этого сделать, сообщают они.
Ранее Курсор писал, что министр финансов Авигдор Либерман назвал город Дженин на севере Иудеи и Самарии источником большей части недавнего насилия, которому подвергаются израильтяне.
Еще напомним, что отец виновника теракта в Тель-Авиве прокомментировал поступок сына.
Также Махмуд Аббас осудил теракт в Тель-Авиве.
Кроме того, мы сообщали, что полиция и ШАБАК раскрыли детали поимки террориста. Начальник полиции Коби Шабтай заявил, что израильские силы безопасности были полны решимости найти тель-авивского террориста «живым или мертвым».