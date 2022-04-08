Либерман: Мы должны «очистить» Дженин, ПА может помочь

Министр финансов Авигдор Либерман назвал город Дженин на севере Иудеи и Самарии источником большей части недавнего насилия, которому подвергаются израильтяне.
Террорист, совершивший прошлой ночью теракт в Тель-Авиве, был родом из Дженина, и на фотографиях из города видно, как десятки людей празднуют стрельбу на улицах.
Либерман заявил, что он не поддерживает закрытие палестинских городов в Иудее и Самарии или запуск крупномасштабной военной операции, подобной «Защитному щиту», в ответ на последние нападения, но вместо этого выступает за «зачистку Дженина».
Он сказал, что службы безопасности Палестинской автономии также могли бы помочь в этих усилиях, поскольку они тоже рассматривают Дженин как «вызов безопасности».
Ранее наш сайт сообщал, что в сети появились новые данные о погибших в результате теракте в Тель-Авиве. Так, Томер Морад и Эйтам Магини из Кфар-Сабы. Обоим было всего по 27 лет. Они дружили с детства.
Также наш сайт писал, что стало известно, что делал боевик после теракта в Тель-Авиве.
Еще напомним, что в Газе отреагировали на теракт в Тель-Авиве салютом.