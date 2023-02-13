ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа в секторе Газа

В ночь на понедельник, 13 февраля, Армия обороны Израиля атаковала объекты ХАМАСа в секторе Газа.

Об этом сообщает портал Детали.

Согласно сообщению, были атакованы подземные мастерские ХАМАСа по производству вооружений и склады, на которых ХАМАС хранил сырье и комплектующие для производства ракет.

«Этот удар значительно затруднит пополнение ХАМАСом своего ракетного арсенала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот удар был нанесен в ответ на обстрел израильской территории вечером в субботу, 11 февраля. Тогда был зафиксирован единичный запуск ракеты из сектора Газа в сторону кибуца Нахаль Оз. Ее сбила система ПРО «Железный купол». Никто не пострадал.

В предыдущий раз сигнал воздушной тревоги жители приграничных районов слышали в ночь на четверг, 9 февраля. После этого ЦАХАЛ нанес удар по сектору Газа.

Этой ночью сирены воздушной тревоги прозвучали в Сдероте и в районе киббуца Рухама. В 05:55 пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что ЦАХАЛ нанес еще один удар по сектору. На этот раз поражены были укрепленные блокпосты ХАМАСа в Хан-Юнисе. О пострадавших из сектора Газа не сообщается.

مصادر عبرية: لحظة إطلاق الصواريخ من غزة قبل قليل نحو مستوطنة روحاما شرقي سديرو. pic.twitter.com/OSlhRFDH9z — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 13, 2023

Как сообщал Курсор, на днях в Рамоте арабский террорист совершил автомобильный теракт, в результате чего погиб ребенок. Еще 8 человек получили ранения.

Как отмечено в сообщении, из 8-ми раненых — три человека находятся в тяжелом состоянии. Двоих детей госпитализировали в критическом состоянии. Количество пострадавших может возрасти. Уточняется, что двое раненых скончались, в том числе — ребенок.

По данным журналистов, арабский террорист на автомобиле наехал на толпу людей, среди которых были дети. Граждане стояли на автобусной остановке. Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются. Террориста нейтрализовали.

Также Курсор информировал о том, что в Дженине взорвалось авто, заминированное для совершения теракта. Машину планировали взорвать дистанционно посредством мобильного телефона. По сообщениям палестинских источников, террорист, занимавшийся минированием автомобиля, получил ранения средней тяжести.