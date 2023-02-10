В Рамоте араб совершил автомобильный теракт — погиб ребенок, много раненых

13:48, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
полиция германии фото
Фото: depositphotos.com

Правоохранителям удалось нейтрализовать стрелка.

В Рамоте арабский террорист совершил автомобильный теракт, в результате чего погиб ребенок. Еще 8 человек получили ранения.

Об этом сообщает «Голос Израиля«.

Как отмечено в сообщении, из 8-ми раненых — три человека находятся в тяжелом состоянии. Двоих детей госпитализировали в критическом состоянии. Количество пострадавших может возрасти. Уточняется, что двое раненых скончались, в том числе — ребенок.

По данным журналистов, арабский террорист на автомобиле наехал на толпу людей, среди которых были дети. Граждане стояли на автобусной остановке. Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются. Террориста уже нейтрализовали.

в рамоте араб совершил автомобильный теракт - погиб ребенок, много раненых 10 февраля, 2023

в рамоте араб совершил автомобильный теракт - погиб ребенок, много раненых 10 февраля, 2023

в рамоте араб совершил автомобильный теракт - погиб ребенок, много раненых 10 февраля, 2023

Напомним, 9 февраля, на военном блокпосту на перекрестке Аль-Фавар на юге регионального совета Хар-Хеврон была предотвращена попытка ножевого теракта. Палестинец попытался нанести ножевое ранение военнослужащему ЦАХАЛа во время досмотра автомобиля. Злоумышленник был нейтрализован.

Также «Курсор» сообщал о том, что в Дженине взорвалось авто, заминированное для совершения теракта. Машину планировали взорвать дистанционно посредством мобильного телефона. По сообщениям палестинских источников, террорист, занимавшийся минированием автомобиля, получил ранения средней тяжести.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.