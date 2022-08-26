ЦАХАЛ атаковал сирийские цели в Масьяфе и Тартусе — СМИ

Сирийские издания заявили об ударе ВВС Израиля по объектам возле Тартуса. В результате повреждены научно-исследовательский центр, два оборонных предприятия и другие объекты.

Вечером 25 августа Израиль атаковал с воздуха Сирию, поражены цели не только в Масьяфе, но и возле Тартуса.

Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

По их информации, военное ведомстве заявило об ударах в районе Тартуса, которые нанесены со стороны Средиземного моря. Атака произошла в 19:15 по местному времени. При этом ведомство сообщило о перехвате большей части ракет системами ПВО.

В результате атаки израильских военных были ранены «два мирных жителя» и повреждено несколько объектов, также начались пожары на местности.

Сирийские издания заявили, что целью атаки был выбран научно-исследовательский центр, а также объект на дороге к Вади эль-Аюн. Кроме того, два оборонных предприятия, расположенных к востоку от Масьяфу, пострадали от пожара после удара.

После атаки поступали сообщения о непрекращающихся взрывах и угрозе пожара — по всей видимости, горел склад с оружием. Даже ночью сирийские СМИ сообщали, что взрывы не прекращаются и порекомендовали жителям не приближаться к окнам.

«Курсор» писал, что в Сирии был убит генерал КСИР, служивший военным советником.

Напомним, ранее также наш сайт информировал, что СМИ писали об израильском ударе по Сирии: три солдата погибли, есть раненые.