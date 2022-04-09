ЦАХАЛ эвакуировал раненого палестинского араба из Дженина

ЦАХАЛ проводил операцию по задержанию отца террориста, устроившего теракт в Тель-Авиве, однако, согласно данным, араб не находился дома.

Бойцы ЦАХАЛа проводили операцию в Дженине по задержанию отца террориста, устроившего стрельбу в Тель-Авиве и убившего троих израильтян. Согласно информации, отец стрелка не находился дома.

Во время операции был ликвидирован один арабский боевик и ранен один палестинский араб, которого отправили в больницу на вертолете ЦАХАЛ.

Об этом сообщает телеграм-канал Израильские трудовые будни.

«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ начал операцию по задержанию отца террориста, устроившего теракт в Тель-Авиве. В прошлом отец террориста, устроившего теракт, в котором погибли 3 израильтянина, был высокопоставленным офицером в службе безопасности ПА.