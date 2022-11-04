ЦАХАЛ готовится к эскалации в Иудее и Самарии: какие меры приняты

Многочисленные инциденты со стрельбой в Иудее и Самарии привели к обострению ситуации в регионе. В связи с этим Армия обороны Израиля будет оснащена дополнительным оборудованием.

На фоне непрекращающихся беспорядков в Иудее и Самарии на прошлой неделе главой генштаба ЦАХАЛа при участии командующих дивизиями была проведена оценка сложившейся ситуации.

В итоге за последние несколько дней Центральное командование Армии обороны Израиля заказало 2500 новых керамических жилетов для солдат ЦАХАЛа.

Заказ на жилеты, в состав которых входят бронежилеты, передан в Управление снабжения при министерстве обороны. Теперь ожидается, что минобороны закупит снаряжение для ЦАХАЛа у производителей на севере страны.

На первом этапе жилеты будут доставлены силам, действующим в глубине палестинской территории, включая подразделения бригады коммандос, а также силам, расположенным на линии соприкосновения.

Объем закупки составляет около восьми миллионов шекелей. Также запланировано выделение крупной суммы в размере миллионов шекелей на закупку около 50 новых бронированных машин оперативного назначения, в том числе пуленепробиваемых и камнестойких.

Некоторые бронемашины заменят старые джипы в нынешних секторах безопасности, а большинство из них будет добавлено к многочисленным силам, действующим в рамках операции «Волнорез».

В докладе говорится, что за последние годы палестинцы накопили в Иудее и Самарии тысячи единиц оружия, в том числе за счет контрабанды из Сирии и Иордании, наряду с увеличением собственного производства винтовок. В связи с этим перед позициями ЦАХАЛа были оборудованы десятки постов высокими бетонными блоками и 30 тысячами мешков с песком (ПКЛ).

Ранее Курсор писал, что начальник Генштаба ЦАХАЛа приехал в Кирьят-Арбу для оценки ситуации.