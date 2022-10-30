Начальник Генштаба ЦАХАЛа приехал в Кирьят-Арбу для оценки ситуации

Силы безопасности провели предварительное расследование, выяснив по минутам, как действовал террорист. Также было принято решение усилить меры безопасности в регионе.

Начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави в воскресенье утром прибыл на место теракта в Кирьят-Арбе, где выразил благодарность координатору военной безопасности за его реакцию на нападение.

Также ЦАХАЛ провел оценку ситуации при участии командующего Центральным командованием генерал-майора Иегуды Фукса, командующего КОГАТ генерал-майора Гассана Алиана и командующего дивизией «Иудея и Самария» подполковника Ави Блута.

В результате начальнику штаба были представлены шаги по дальнейшему усилению активности в области безопасности, развертыванию сил в Иудее и Самарии и блокированию дорог в районе города Хеврон.

Ранее было объявлено, что предварительное расследование ЦАХАЛа показало, что террорист, совершивший вчера вечером теракт, подъехал на своем автомобиле к арабскому продуктовому магазину между Кирьят-Арбой и Хевроном, где делают покупки и евреи.

Террорист припарковался и выстрелил из машины из винтовки М-16 с заднего сиденья в Ронена Хананию, убив его и ранив его сына Даниэля. Даниэль побежал в продуктовый магазин за помощью.

Тогда арабский террорист завел свой автомобиль и уехал в деревню палестинских арабов через заграждение. Через восемь минут он вернулся пешком на место происшествия, открыл огонь по охране и медицинскому персоналу, в том числе по Оферу Охане, медику из организации «Спасение без границ», который был тяжело ранен.

В результате нападения один человек был убит и еще пятеро ранены.

Даниэль рассказал: «Потребовалось почти 15 минут, чтобы приехали спасательные службы». Он отметил, что после ранения ему помогали несколько палестинских арабов: «Арабы перевязали мне руку. Один взял мой свитер и наложил жгут. Потом они сказали нам, что все в порядке, мы можем выходить, там есть медик».

«Когда террорист вновь открыл огонь, мы побежали еще раз, и тогда он выстрелил по окнам. После этого он был убит, вначале его переехали на машине, а затем застрелили. Было два случая, когда террорист открыл огонь. Я знал, что мой отец умирает. Он дышал, у него был пульс, но его мозг погиб. Я не знаю, откуда прилетела пуля, но шансов выжить у него не было. Я видел своего отца, я наблюдал за ним в его последние минуты».

Ранее Курсор писал, что в сети показали полное видео нападения террориста в Кирьят-Арбе.

Также наш сайт сообщал подробности теракта в Кирьят-Арбе: видео нейтрализации террориста. Вчерашний теракт в Кирьят-Арбе был нацелен на Итамара Бен-Гвира и Офера Охана. Есть погибшие и раненые. Террорист ликвидирован.

Редакция информировала, что врачи сообщили о состоянии раненых при теракте в Кирьят-Арбе.

Напомним, наш сайт писал, что офицер ЦАХАЛа рассказал о деталях нападения в Кирьят-Арбе: «Я увидел, что террорист стреляет в нас».