ЦАХАЛ на четыре дня откроет доступ к уникальным местам на границе с Иорданией

В начале следующего месяца Армия обороны Израиля на четыре дня откроет для посетителей территорию, обычно закрытую для въезда, на границе с Иорданией. В этой местности находится множество природных, исторических и культурных объекты.

Речь идет о разрушенном мосте иорданского короля Абдаллы, Каср-эль-Яхуд (официальное название места крещения в долине реки Иордан), историческом кибуце Бейт ха-Арава, а также древних монастырях и многом другом.

Открытие доступа будет организовано в честь ежегодного мероприятия «Первопроходцы Мертвого моря», которое состоится 3-4 и 10-11 марта (пятница-суббота) и будет доступно для посещения всей семьей.

Для туристов будут предложены несколько маршрутов, среди которых «Долина монастырей» длиной 4 км, начинающийся в Каср-эль-Яхуд, «Исторический Бейт-Арава» протяженностью 6 км, проходящий через монастыри и мост Абдаллы до братской могилы, а также маршрут «Устье реки Иордан» длиной 7,5 км, проходящий через каньон к месту впадения реки Иордан в Мертвое море.

Путешественники смогут увидеть скрытые библейские места и услышать истории первых основателей еврейских поселений в этом районе, которые появились задолго до создания государства.

«Курсор» писал ранее, что дипломатические источники в Израиле и Иордании, знакомые с подробностями недавней встречи между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и королем Иордании Абдаллой, утверждают, что они достигли значительного прогресса по двум взаимосвязанным вопросам.