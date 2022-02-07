ЦАХАЛ начал учения в Газе , чтобы проверить готовность Южного командования

По словам военных, в понедельник Армия обороны Израиля начала внезапные учения, имитирующие внезапную вспышку боевых действий на границе с Газой.

Учения призваны проверить готовность Южного командования ЦАХАЛа и его способность реагировать на быстро развивающийся конфликт, а также его «межорганизационное и межведомственное сотрудничество», говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Об этом сообщает Times of Israel.

Жителям приграничного района с Газой предупредили о том, что в этом районе будет большое количество наземных войск и самолетов и они смогут услышать звуки взрывов.

Учения в понедельник были частью серии учений, известных как «Оценка начальником штаба», которые начались под руководством начальника ЦАХАЛа Авива Кохави как способ оценить готовность вооруженных сил на ряде фронтов.

В рамках этих проверок ВМС Израиля смоделировали реакцию на внезапную морскую угрозу на границе с Ливаном в сентябре 2019 года, несколько месяцев спустя военные были вынуждены отреагировать на внезапную «кибератаку», в результате которой были отключены ключевые компьютерные системы, в 2020 году Центральное командование ЦАХАЛ смоделировало похищение и вспышку насилия в Иудеи и Самарии, а в ноябре прошлого года военные проверили, насколько быстро они смогут призвать резервистов , если, в частности, вспыхнут боевые действия в Ливане.

Хотя эти неожиданные оценки держатся в секрете от тех, кто в них участвует, военные заявили, что учения в понедельник были запланированы заранее в рамках графика учений на 2022 год.

Действия Южного командования во время внезапных учений будут оцениваться контролером ЦАХАЛа и Оперативным управлением ЦАХАЛа.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ЦАХАЛ пресек попытку контрабанды наркотиков на сумму 1,2 млн долларов на границе с Египтом.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.