ЦАХАЛ начал закупки истребителей и транспортных вертолетов — СМИ

ВВС Израиля также ускоряют создание одной из самых передовых в мире инфраструктур обслуживания самолетов F-35 на базах Неватим и Тель-Ноф.

Военно-воздушные силы Израиля (ВВС) начали закупки и обслуживание истребителей и транспортных самолетов. При этом старые все еще находятся в эксплуатации.

Об этом сообщает портал Walla.

Отмечается, что около недели назад министерство обороны и ВВС направили в министерство обороны США запрос на предоставление информации о новых самолетах F-15 в рамках будущего процесса приобретения новой эскадрильи F-I15.

ВВС намерены снабдить самолет боевыми средствами, радарами, средствами радиоэлектронной борьбы, расширить дальность действия и многое другое, чтобы модернизировать самолет и обеспечить его превосходство над другими самолетами этой модели.

По словам сотрудников службы безопасности, в соответствии с техническими характеристиками и стоимостью самолета назначенный начальник генштаба генерал-майор Герци Халеви должен будет принять решение о размере бюджета, который будет выделен на закупку нового самолета в рамках многолетнего плана и решения правительства.

При этом будет принято решение о том, сколько самолетов F-I15, находящихся на вооружении ВВС, необходимо модернизировать (после того, как они уже были усовершенствованы в 2016 году), чтобы продлить срок их боевой службы.

Кроме того, стало известно, что ВВС Израиля ускоряют создание одной из самых передовых в мире инфраструктур обслуживания самолетов F-35 на базах Неватим и Тель-Ноф. Этот процесс улучшит доступность и пригодность воздушного судна для оперативной деятельности.

СМИ также узнало, что первые тяжелые транспортные вертолеты типа CH53K поступят в Израиль, начиная с 2026 года, согласно прошедшим в последние недели испытательным полетам.

В первый год ВВС будут поставлены четыре вертолета. По данным источников в силовых структурах, пилоты израильских ВВС участвуют в испытании четырех вертолетов этой модели в США. Отмечается, что этот вертолет расширит дальность действия, скорость и грузоподъемность ВВС.

Как сообщал Курсор, 2 января Соединенные Штаты Америки перебросили на израильскую авиабазу Неватим шесть истребителей четвертого поколения F-15.

Истребители были переброшены в рамках военной тактики, американские F-15 проведут совместные учения с израильскими F-35, а также самолетами-разведчиками Gulfstream G550. Учений стартуют на этой недели и во время них военные будут имитировать удары вглубь вражеской территории.

Еще мы писали, что авиапарк ВВС Израиля пополнится еще тремя истребителями-бомбардировщиками F-35.