ЦАХАЛ анонсировал новые военные учения

В местах проведения маневров будет интенсивное движение войск, могут быть слышны взрывы.

Вечером в воскресенье, 8 января, в региональной дивизии Йоав Армии обороны Израиля начнутся военные учения.

Об этом информирует Kanal7.

Отмечается, что маневры закончатся во вторник, 10 января. Все силы безопасности, действующие в этом секторе, примут участие в учениях, чтобы повысить уровень своей компетентности и готовности.

Также в ЦАХАЛе заявили, что в рамках учений в этом районе будет интенсивное движение войск, могут быть слышны взрывы.

Как сообщал Курсор, в начале ноября 2022 года израильские военные начали двухдневные учения вдоль северной границы. Учения были призваны повысить боеготовность войск, дислоцированных в приграничной зоне, и в них будут задействованы подразделения, имитирующие «совместные наземные и воздушные возможности».

В ЦАХАЛе добавили, что учения также направлены на проверку готовности штабов различных подразделений Северного командования во время потенциальной эскалации с ливанской террористической группировкой «Хизбалла» или другими поддерживаемыми Ираном ополченцами.

Военные заявили, что учения были спланированы заранее, указывая на то, что они не связаны с текущей оценкой ситуации.

Также Курсор информировал о том, что в октябре 2022 года на юге страны, в районе Негева, Аравы и города Эйлат, прошли двухдневные военные учения. В рамках учений в районе ощущалось оживленное движение сил безопасности, транспортных средств, самолетов и судов.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ атаковал террористов, напавших на израильтян.