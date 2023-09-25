Ранее нападавшие открыли огонь по солдатам во время жестоких беспорядков, произошедших в районе КПП Карни.

ЦАХАЛ в понедельник, 25 сентября, нанес удар по военному посту террористической организации ХАМАС в секторе Газа.

Об этом информирует Telegram-канал Армии обороны Израиля.

Отмечается, что пост находился недалеко от района, откуда сегодня нападавшие открыли огонь по солдатам ЦАХАЛа во время жестоких беспорядков, произошедших в районе КПП Карни.

Кроме того, солдаты ЦАХАЛа открыли боевую стрельбу по нападавшему, который открыл по ним огонь. Сообщений о ранениях бойцов ЦАХАЛа не поступало.

Кроме того, ранее сегодня солдаты идентифицировали двух подозреваемых, которые пытались пересечь зону безопасности из южной части сектора Газа на территорию Израиля. Бойцы ЦАХАЛа задержали подозреваемых и передали силам безопасности для дальнейшего допроса.

Напомним, накануне по итогам оценки ситуации, проведенной министром обороны с начальником штаба, начальником обороны и начальником оперативного отделабыло решено усилить батальон в районе дивизии "Газа".

Как сообщал Курсор, ХАМАС, «Исламский джихад» и Народный фронт освобождения Палестины заявили о своей договоренности усилить свою борьбу против Израиля. Вместе с тем они решили усилить координацию между тремя организациями «в целях борьбы с израильской агрессией».

Ранее Курсор писал о том, что ЦАХАЛ нанес удары по Газе. Атака стала ответом на возобновившиеся беспорядки на границе и запуск зажигательных устройств на воздушных шарах из палестинского анклава, которые вызвали как минимум два пожара на юге Израиля.