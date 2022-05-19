ЦАХАЛ не будет возбуждать уголовное дело по факту смерти Ширин Абу Акле

Журналистка Ширин Абу Акле, 51 год была смертельно ранена во время перестрелки солдат ЦАХАЛа и палестинских боевиков. Из-за препятствия палестинцами независимому расследованию, нет точной информации, кто убил женщину.

Израильские военные не будут начинать уголовное расследование смерти журналистки «Аль-Джазиры» Ширин Абу Акле, которая была убита во время военной операции в Дженине на прошлой неделе.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

«Учитывая характер оперативной деятельности, которая включала ожесточенные бои и масштабные перестрелки, было решено, что на данном этапе нет необходимости начинать расследование военной полицией», — говорится в заявлении.

«Решение было принято согласно следственной политики Иудеи и Самарии, утвержденной Верховным судом, в соответствии с которой требуется возбуждение уголовного дела по факту гибели журналистки в ходе оперативной деятельности с реальным боем, если нет реальных подозрений в совершении уголовного преступления», — говорится в сообщении.

Расследование стрельбы ведет командир бригады коммандос полковник Мени Либерти.

Военные заявили, что они вошли в Дженин для проведения арестов и были встречены «массовой и неконтролируемой стрельбой», а также точными выстрелами и самодельными взрывными устройствами, брошенными в сторону военнослужащих. Абу Акле была убита ближе к концу рейда.

По данным предварительного следствия, хотя установить источник пули по-прежнему невозможно, существовало несколько версий, которые могли привести к ее смерти. Одна из версий заключалась в том, что в рамках попытки поразить войска палестинские боевики выпустили сотни пуль из нескольких точек.

Другая возможность, по их словам, заключалась в том, что военнослужащие ЦАХАЛа выпустили несколько пуль из специальной прорези в своем джипе через оптический прицел в сторону боевиков.

«Остается возможность», что репортер, стоявший рядом с боевиками, «была ранена выстрелами силовиков по террористам», — заявили в армии, добавив, что она находилась примерно в 200 метрах от войск.

Все палестинские свидетели, в том числе другие журналисты, которые были с ней, отрицали, что поблизости были вооруженные люди, и обвиняли солдат в том, что они стреляли в нее.

Хотя палестинцы по-прежнему отказываются сотрудничать с Израилем в расследовании ее смерти, «получение пули для профессиональной баллистической экспертизы может определить один из вариантов», — заявили в армии.

Хотя до сих пор не установлено, кто выпустил в нее пулю, ее смерть вызвала международное возмущение против Израиля и сил ЦАХАЛа.

Курсор писал ранее, что житель Иерусалима напал на полицейских и скрылся на машине скорой помощи при попытке ареста.