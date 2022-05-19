Обвинение: житель Иерусалима напал на полицейских и скрылся на машине скорой помощи при попытке ареста

Согласно обвинительному заключению, во время беспорядков на похоронах журналистки Ширин Абу Акле мужчина применил слезоточивый газ по отношению к полиции и скрылся с места происшествия на машине Красного Полумесяца.

Сегодня в четверг окружная прокуратура Иерусалима предъявила обвинительный акт в окружном суде города против 40-летнего Хоссама ад-Дина Разема, жителя Иерусалима, который скрылся на машине скорой помощи при попытке полиции произвести арест.

Согласно обвинительному заключению, которое было подано через адвоката, примерно неделю назад в Бейт-Ханине прошла демонстрация во время похорон журналистки Ширин Абу Акле, жительницы этого района.

Во время беспорядков один из офицеров произвел задержание подозреваемого, который нарушал порядок, но он оказал сопротивление при задержании и брызнул в лицо офицеру слезоточивым газом, а затем скрылся с места происшествия.

Прибывшие на место сотрудники полиции попытались задержать подсудимого, когда он пытался сесть в карету скорой помощи Красного Полумесяца, направлявшуюся для эвакуации больного. Обвиняемый сел на водительское сиденье и оказал сопротивление при задержании. В какой-то момент он распылил слезоточивый газ на сотрудников полиции, в то время как водитель машины скорой помощи, фельдшер и пациент, также пострадавшие от слезоточивого газа, находились внутри машины скорой помощи.

При этом присутствовавшие на месте участники беспорядков захлопнули дверцу машины скорой помощи в спину одного из полицейских и облили полицию водой. В какой-то момент подсудимый занял место водителя и начал дикую и быструю езду.

Через некоторое время он внезапно затормозил машину скорой помощи и скрылся с места происшествия, а машина осталась в аварийном состоянии.

В результате действий подсудимого сотрудники полиции, водитель скорой помощи, фельдшер и пациент получили телесные повреждения, в том числе ожоги глаз.

В обвинительном акте Разему приписывается совершение таких преступлений, как нападение на сотрудника полиции при отягчающих обстоятельствах, нанесение телесных повреждений, нападение на государственного служащего, самовольное использование транспортного средства и умышленное создание опасности для жизни людей на дороге.

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