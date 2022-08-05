ЦАХАЛ неожиданно стал одной из самых экологичных организаций

Менее чем за восемь лет, к 2030 году, Армия обороны Израиля намерена полностью перейти на использование экологически чистых источников энергии.

На протяжении многих лет ЦАХАЛ ассоциировался с сообщениями о загрязнении окружающей среды и причинении ущерба природе. Впервые поступили данные, что такая огромная организация пересмотрела свои взгляды на экологию и теперь имеет большой потенциал сокращения вредного воздействия на природу.

Депутат Кнессета Алон Таль, председатель комитета по влиянию окружающей среды и климата на здоровье населения, посетил базу ВВС Рамон в Негеве и ознакомился с показателями эффективности деятельности ЦАХАЛа в сфере защиты экологии.

Важно, что такие изменения произошли на фоне увеличения масштабов военной деятельности. Сообщается, что потребление дизельного топлива имеет тенденцию к снижению: 76,8 млн литров в 2021 году при 91 млн литров в 2018 году. Таким образом, экономия топлива составила более 13 млн литров в год. Хорошие показатели также отмечены по сокращению расходования воды и электроэнергии.

Благодаря модернизации системы передачи электроэнергии в Негеве, к 2030 году ЦАХАЛ может достичь 100-процентного потребления электроэнергии из возобновляемых источников.

«Климатический кризис — это еще один случай, когда мы должны использовать потенциал ЦАХАЛа на благо Государства Израиль и обеспечить материализацию и усиление тенденций», — отметил Алон Таль.

«Курсор» писал, что Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры.

«Курсор» информировал, что ЦАХАЛ предупредил резервистов МАГАВ о возможном призыве. Ожидается, что эскалация возможна не только на юге Израиля, возле границы с сектором Газа, но и в других регионах страны.