СМИ: ЦАХАЛ предупредил резервистов МАГАВ о возможном призыве

Командиры резерва МАГАВ получили сообщение от ЦАХАЛа. Так, резервисты должны быть готовы к призыву в любой момент.
Об этом сообщили на телеграм-канале.
«В связи с ожидаемой эскалацией на юге и опасениями эскалации по всей стране, ожидается призыв резервных сил МАГАВ. Пожалуйста, сообщите о своей доступности и готовности к призыву в кратчайшие сроки», — цитируют сообщение администраторы канала.
Напомним, что после того, как силы безопасности Израиля арестовали лидера террористической группировки «Исламский джихад», атмосфера на юге страны сильно накалилась. Армия обороны Израиля ожидает, что в скором времени террористы могут попробовать нанести ответный удар.
Ранее Курсор писал, что в СМИ начала распространяться информация о том, что ЦАХАЛ готовит наступательную операцию в секторе Газа. «Израиль не начнет наступательную операцию в Газе раньше 9 ава», — процитировали журналиста администраторы канала.
Кроме того, наш сайт писал, что эксперт заявил, что Исламский джихад почуял «слабость» Израиля.
Еще напомним, что в Сдероте протестуют против продления комендантского часа.