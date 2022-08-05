СМИ: ЦАХАЛ предупредил резервистов МАГАВ о возможном призыве

Ожидается, что эскалация возможна не только на юге Израиля, возле границы с сектором Газа, но и в других регионах страны.

Командиры резерва МАГАВ получили сообщение от ЦАХАЛа. Так, резервисты должны быть готовы к призыву в любой момент.

Об этом сообщили на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

«В связи с ожидаемой эскалацией на юге и опасениями эскалации по всей стране, ожидается призыв резервных сил МАГАВ. Пожалуйста, сообщите о своей доступности и готовности к призыву в кратчайшие сроки», — цитируют сообщение администраторы канала.

Напомним, что после того, как силы безопасности Израиля арестовали лидера террористической группировки «Исламский джихад», атмосфера на юге страны сильно накалилась. Армия обороны Израиля ожидает, что в скором времени террористы могут попробовать нанести ответный удар.

Ранее Курсор писал, что в СМИ начала распространяться информация о том, что ЦАХАЛ готовит наступательную операцию в секторе Газа. «Израиль не начнет наступательную операцию в Газе раньше 9 ава», — процитировали журналиста администраторы канала.

Кроме того, наш сайт писал, что эксперт заявил, что Исламский джихад почуял «слабость» Израиля.

Еще напомним, что в Сдероте протестуют против продления комендантского часа.

Израильтянам рассказали, что происходит возле сектора Газа.