ЦАХАЛ обнародовал новый план для сухопутных войск: что известно

Армия обороны Израиля в воскресенье, 30 октября, представила «План Эрез» по преодолению кризиса кадров в сухопутных войсках, максимальному повышению уровня подготовки молодых офицеров армии.

Об этом сообщает Maariv.

Отмечается, что программа разработана «на фоне существующей трудности в привлечении большего количества молодых людей к службе в армии и прохождении курса офицеров во время службы». Кроме того, план призван повысить качество подготовки молодых женщин-офицеров в сухопутных войсках.

«Символично, что название программы … будет носить имя покойного генерал-майора Эреза Герштейна, одного из наиболее уважаемых полевых офицеров в армии, … который был убит на юге Ливана в феврале 1999 года и должен был продолжить продвижение по иерархии старшего командования», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что программа включает в себя обязанность призывников службу в армии на протяжении не менее семи лет. Также предполагается подготовка воинов на стрелковом уровне 09, курсы по боевым действиям коммандос и борьбе с терроризмом, оперативной деятельности, сотрудничеству с иностранными армиями, а также необходимые командные курсы и подготовку.

Как сообщал Курсор, ЦАХАЛ готовится к широкомасштабному противостоянию на палестинских территориях.

По данным армейских источников, за последний месяц на десятки процентов увеличилось количество попыток нападения на силы Армии обороны Израиля (АОИ) на территории Иудеи и Самарии. При этом большинство атак приходится на постоянные позиции и блокпосты.

Также Курсор писал о том, что, по словам главы ШАБАК Ронена Бара, политическая нестабильность и внутренние разногласия в Израиле побуждают террористические группы и отдельных лиц совершать нападения.