ЦАХАЛ объявил войну WhatsApp: вопрос будет решен кардинально

Руководящие принципы ЦАХАЛа разрешают использовать WhatsApp только для несекретного контента. Однако у солдат и даже командования наблюдается глубокая зависимость от WhatsApp: оперативная деятельность ЦАХАЛа управляется в этой сети, операции, учения, координация, аресты подозреваемых, вплоть до последующих публикаций фотографий.

Об этом сообщает Mako.

ЦАХАЛ знает об этой проблеме и говорит об огромной борьбе, чтобы вернуть ЦАХАЛу контроль над его коммуникациями. Потому что проблема в том, что в WhatsApp ЦАХАЛ не имеет никакого контроля над контентом и тем, кто его получает. Высокопоставленные чиновники ЦАХАЛа рассказали о враждебных элементах, которые выдают себя за солдат и присоединяются к большим группам WhatsApp, где сложнее контролировать и отслеживать пользователей и информацию. Немало таких врагов уже выявлено в группах и удалено.

В свою защиту солдаты говорят, что это не только для удобства. Средства связи ЦАХАЛа просто устарели и недостаточно хороши, что подтолкнуло к повсеместному применению WhatsApp не только в личной жизни, но и в армии. Один из свидетелей рассказал об учениях, в которых использование WhatsApp и личные сотовые телефоны были запрещены — но и средства связи ЦАХАЛа тоже не работали. Тогда солдатам пришлось доставлять сообщения бегом, как в римском легионе.

В рамках войны с WhatsApp, ЦАХАЛ разрабатывает ряд приложений ЦАХАЛ, не зависящих от личного мобильного устройства и через которые можно будет управлять оперативной деятельностью более эффективным, быстрым, удобным и безопасным способом. По его словам, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем они будут запущены. Устройства не будут раздаваться каждому солдату, но в частях будет достаточно устройств, чтобы можно было забирать личные устройства у солдат и полагаться исключительно на устройства ЦАХАЛа.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ арестовал пятерых человек на границе с Сирией.

Также Курсор информировал о том, что, по словам высокопоставленных чиновников Министерства обороны, в случае сохранения нынешних демографических тенденций уже к 2050 году большинство молодежи не будет поступать на военную службу в ЦАХАЛ на обязательную службу.