ЦАХАЛ арестовал пятерых человек на границе с Сирией

Подозреваемые были доставлены на допрос, после чего возвращены в Сирию.

Солдаты ЦАХАЛа арестовали пятерых подозреваемых на сирийско-израильской границе.

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на информацию пресс-службы ЦАХАЛа.

Согласно сообщению, трое подозреваемых были замечены к востоку от защитного ограждения в контролируемом Израилем анклаве в этом районе и были немедленно арестованы.

Позже еще двое подозреваемых пересекли границу из Сирии в Израиль. Однако находившимся поблизости израильским войскам удалось их арестовать.

«Подозреваемые были доставлены на допрос и возвращены в Сирию», — информирует СМИ.

Как сообщал Курсор, Армия обороны Израиля представила данные, которые служат опровержением утверждения о том, что большинство боевых солдат прибыли с периферии, в то время как новобранцы из центра страны в основном назначаются на небоевые позиции, такие как технологические позиции.

По данным ЦАХАЛа, примерно 60% израильтян с более высоким социально-экономическим статусом зачисляются на боевые должности, когда становятся достаточно взрослыми для военной службы.

Ранее мы рассказывали, что израильским солдатам, находящимся на срочной службе в ЦАХАЛ, предоставили право на бесплатный проезд даже в гражданской одежде в любое время на любом виде общественного транспорта. До этого такая возможность была доступна лиши в том случае, если солдат был в армейской форме. Чтобы бесплатно проехаться солдату нужно иметь при себе удостоверение солдата «хогер».

Также Курсор информировал о том, что, по словам высокопоставленных чиновников Министерства обороны, в случае сохранения нынешних демографических тенденций уже к 2050 году большинство молодежи не будет поступать на военную службу в ЦАХАЛ на обязательную службу.