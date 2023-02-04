ЦАХАЛ окружает здание возле Иерихона: новые подробности и видео

ЦАХАЛ проводит обыск в доме недалеко от Иерихона, чтобы арестовать разыскиваемых лиц, устроивших стрельбу на перекрестке Альмог.

Об этом сообщает Maariv.

Сегодня утром, 4 февраля, силы ЦАХАЛ совершили налет на лагерь беженцев Акбат-Джабер к югу от Иерихона, чтобы арестовать разыскиваемых лиц. Последние подозреваются в совершении стрельбы на перекрестке Альмог.

Силовики заявили, что во время операции из мечети велась стрельба. В МинистерствЕ здравоохранения ПА утверждают, что в ходе перестрелки между террористами и силами ЦАХАЛа были ранены пятеро палестинцев, один из них серьезно, а также об аресте силами безопасности трех разыскиваемых лиц.

فيديو: الاحتلال يعتقل عدد من الشبان خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا. pic.twitter.com/PbVA9ip3Ei — وكالة الرأي (@alrayps) February 4, 2023

Утверждается, что жители лагеря беженцев получили СМС-сообщение следующего содержания:

«Жители лагеря Акабат-Джабер, мы действуем избирательно против терроризма, избегайте ненужных столкновений с силовиками и оставляем ваших детей дома. Помогите нам, чтобы мы могли восстановить мир в лагере»

Следует отметить, на прошлой неделе произошла стрельба возле ресторана на перекрестке Альмог в районе дивизии Бекаа и Эмеким. Представитель ЦАХАЛа заявил, что террорист прибыл в ресторан, произвел единственный выстрел, оставил оружие и скрылся с места происшествия. Жертв в инциденте нет.

Ранее «Курсор» сообщал, что 4 февраля в районе Рамот в Иерусалиме произошел инцидент со стрельбой.

Помимо этого вчера, 3 февраля, 20-летний мужчина получил смертельное ранение в ходе стрельбы в Джиср эз-Зарке.