ЦАХАЛ показал видео ликвидации командира Исламского джихада

ЦАХАЛ опубликовал кадры авиаудара, в результате которого погиб командир ПИД Тайсир Джабари.

Армия обороны Израиля опубликовало видео авиаудара по квартире в секторе Газа, в результате которого погиб высокопоставленный командир «Исламского джихада» Тайсир Джабари.

צה"ל מפרסם: תיעוד חיסול בכיר הג'יהאד האסלאמי בעזה >> pic.twitter.com/RnKm6t1wvz — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) August 5, 2022

Джабари был командиром террористической группировки в северной части Газы. ЦАХАЛ заявляет, что он «выдвигал планы противотанковых управляемых ракетных атак против израильских граждан и солдат ЦАХАЛа в последние дни» вдоль границы с Газой.

В заявлении ЦАХАЛа добавляется, что 10 боевиков ПИД, направлявшихся для совершения ПТРК или снайперской атаки на границе, были поражены.

Кроме того, по данным Армии обороны Израиля, были нанесены удары по нескольким военным объектам и зданиям ПИД.