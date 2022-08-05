Служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа

Для жителей приведены инструкции, как вести себя в определенной ситуации, в зависимости от того места, где они находятся.

Служба тыла сообщила о специальных инструкциях для тыла в радиусе 80 км от сектора Газа.

Инструкции от Управления тылом.

Если вы находитесь в здании: если у вас есть защищенная комната или бомбоубежище, во время сирены и еще десять минут после того, как она стихнет, вам следует находиться в этих помещениях. В защищенной комнате следует плотно закрыть окно и дверь и расположиться на полу ниже уровня окна.

Если у вас нет ни защищенной комнаты, ни бомбоубежища, идите на лестничную клетку. На лестнице наиболее защищенным являются самые нижние этажи, но не первый, поскольку вы можете пострадать от взрывной волны и осколков, если ракета упадет рядом с домом.

Если вы живете в частном доме, где нет «мамада», бомбоубежища или лестничной клетки, вам следует заранее выбрать в доме самую внутреннюю комнату с наименьшим количеством окон и внешних стен. Из этой комнаты следует убрать все бьющиеся предметы.

Ни в коем случае в момент обстрела нельзя находиться у окон.

Если вы находитесь на открытом воздухе: при наличии рядом здания следует войти в него и спрятаться от обстрела в бомбоубежище или на лестничной клетке (не на первом этаже).

В ином случае следует лечь на землю и прикрыть голову руками.

В частном автомобиле или такси: остановиться, выйти из машины. При наличии рядом здания следует войти в него и спрятаться от обстрела в бомбоубежище или на лестничной клетке (не на первом этаже). Если построек поблизости нет, отойти от машины на безопасное расстояние, лечь на землю и закрыть голову руками.

В общественном транспорте (в поезде или автобусе): водители городского транспорта делают остановку, пассажиры выходят из автобуса и заходят в ближайшие здания. В том случае, если речь идет о междугородних автобусах или поездах, водителю следует сбросить скорость, а пассажирам — лечь или сесть в проходе между креслами, ниже уровня окон, и закрыть голову руками.

Во время воздушной тревоги нельзя пользоваться лифтом.

«Курсор» писал, что ЦАХАЛ атакует: ликвидирован первый террорист, «Железный купол» развернут.

Мы информировали, что Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры.

Наш сайт сообщал, что Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой. Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой.