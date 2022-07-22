В машине у жителя Рахата обнаружено 3,5 кг наркотиков

30-летнего жителя Рахата задержали во время совместной операции, проведенной полицейским участком Эйлата и подразделением Шахар 101. В его машине выявлено 70 упаковок наркотического вещества.

Жителя Рахата арестовали за транспортировку в автомобиле 3,5 кг наркотических веществ типа гашиша.

Полиция сообщила, что в его личном автомобиле обнаружено и изъято около 70 расфасованных пакетов с наркотиками.

Согласно информации, задержанным является 32-летний житель города Рахата. Он был арестован в ходе совместной операции, проведенной поличейским участком Эйлата и сотрудниками Южной полиции из подразделения Шахар 101.

Подозреваемый будет доставлен в суд для рассмотрения вопроса о продлении срока его содержания под стражей.

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