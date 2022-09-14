В Самарии произошла серьезная перестрелка с участием ЦАХАЛа: все подробности

По словам военных, подозреваемые «нейтрализованы» после того, как их заметили в стыковой зоне к северу от Дженина.

Солдаты Армии обороны Израиля нейтрализовали двух палестинских боевиков в перестрелке, когда ЦАХАЛ пытался задержать террористов возле барьера безопасности в Самарии, заявили военные рано утром в среду.

Сообщается, что ни один израильский военнослужащий не пострадал в ходе перестрелки.

Состояние двух боевиков неизвестно.

По данным ЦАХАЛа, армейский корректировщик, наблюдавший за зоной стыка возле палестинской деревни Джалама, в предрассветные часы среды заметил двух подозреваемых. Войска, направленные для расследования, окружили пару и начали протоколы арестов.

В этот момент «подозреваемые открыли огонь по солдатам», говорится в заявлении военных. Войска ЦАХАЛа укрылись и открыли огонь по подозреваемым, нейтрализовав их.

Перестрелка произошла на фоне резкого роста напряженности в регионе в последние недели, когда израильские силы активизировали рейды с арестами и другие контртеррористические мероприятия, которые, по словам палестинцев, разжигают гнев.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил репортерам, сопровождавшим премьер-министра Яира Лапида в Германию в понедельник, что Израиль «ужесточает операции ЦАХАЛа в таких местах, как Дженин и Шхем».

Ранее Курсор писал, что утром во вторник обстрелу подверглась инженерная машина минобороны, работавшая вдоль заграждения в том же районе. Пострадавших нет, но автомобиль поврежден.