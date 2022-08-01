ЦАХАЛ представил новую программу революции в военном здравоохранении

Армия обороны Израиля также признала необходимость улучшения медицинского обслуживания военнослужащих в Иудее и Самарии и к 2023 году установит удаленные медицинские специализированные комплексы для войск для телемедицины.

Пытаясь сократить время ожидания приема у врача и улучшить общее медицинское обслуживание солдат, ЦАХАЛ запустил программу, направленную на цифровизацию и увеличение числа клиник и персонала.

Военные назвали программу «Здоровье для тебя» «революцией в здравоохранении».

Изменения в медицинском корпусе, проводимые Управлением технологии и логистики ЦАХАЛа (ATAL), являются частью обширной программы по улучшению и реформированию ряда вопросов в армии, влияющих на благополучие военнослужащих.

В феврале ATAL начал программу по улучшению питания и транспортного обслуживания военнослужащих после резкой критики по поводу недостаточного и некачественного питания, а также отсутствия транспорта.

В рамках программы ЦАХАЛ полностью отремонтирует 117 клиник, причем в 57 клиниках ремонт уже завершен, еще 21 клиника находится в стадии ремонта, а еще 39 клиник будут отремонтированы в ближайшие месяцы.

Курсор ранее писал, что девушка-солдат ЦАХАЛа заявила, что ее изнасиловал заключенный тюрьмы Гильбоа. Девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный когда она работала в тюрьме Гильбоа.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ задержал разыскиваемых террористов. Силы ЦАХАЛа и Пограничной полиции Израиля провели ночью антитеррористические рейды в ряде мест в Иудее и Самарии, в том числе в городах Карават Бани Зейд, Аль-Рам, Санур и Хеврон.