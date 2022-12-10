ЦАХАЛ и киберкомандование США провели совместные учения

Был смоделирован ряд боевых сценариев в киберпространстве с целью повышения готовности АОИ к растущим киберугрозам с акцентом на Ближний Восток.

ЦАХАЛ и киберкомандование США завершили совместные киберучения.

Об этом сообщает Israel Defense.

Отмечается, что учения впервые прошли в Киберцентре Джорджии, расположенном в городе Огаста, штат Джорджия, США. Они проводились уже в седьмой раз.

«В ходе учений был смоделирован ряд боевых сценариев в киберпространстве с целью повышения готовности АОИ и киберкомандования США к растущим киберугрозам с акцентом на Ближний Восток. Также были интегрированы элементы разведки в сотрудничестве с разведывательным отделом ЦАХАЛа, что позволило объединить кибер- и разведывательный персонал», — говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что учения «были проведены в продолжение тесного сотрудничества Подразделения киберзащиты с Американским киберкомандованием и отражают растущее партнерство между армией США и Армией обороны Израиля в киберпространстве».

«Кибервойна ведется непрерывно по всему миру и имеет разнообразный потенциал влияния в различных кругах. Совместные учения выражают беспрецедентное партнерство и глубокое сотрудничество между ЦАХАЛом и Американским киберкомандованием, что находит отражение в совместных и ежедневных операциях на разных аренах и в различных боевых измерениях», — отметил начальник отдела ИКТ и киберзащиты генерал-майор Эран Нив.

В свою очередь начальник отдела киберзащиты подполковник Р. подчеркнул, что учения «на практике отражают вызовы киберпространства, которые меняются из года в год и представляют нам стратегические проблемы». По его словам, учения «доказывают партнерство, разрушающее границы между организациями, и силу совместного действия».

Как сообщал Курсор, в начале ноября израильские военные провели двухдневные учения вдоль северной границы.

Также Курсор информировал о том, что в июне Армия обороны Израиля провела военные учения в районе Галилеи, в ходе которых будут проведены артиллерийские стрельбы в направлении горы Дов на границе с Ливаном.