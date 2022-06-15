ЦАХАЛ проведет учения у границы с Ливаном

Сообщается, что учения закончатся во второй половине дня. По словам военных, взрывы будут слышны в городах возле горы Дов.

Завтра утром Армия обороны Израиля проведет военные учения в районе Галилеи, в ходе которых будут проведены артиллерийские стрельбы в направлении горы Дов на границе с Ливаном.

По словам военных, учения, которые были заранее спланированы, закончатся во второй половине дня.

По словам военных, ожидается, что взрывы будут слышны в близлежащих городах.

Гора Дов, также известная как Фермы Шеба, является спорной территорией, на которую претендуют Израиль, Ливан и Сирия.

Ранее Курсор писал, что Иран обвинил Израиль в убийстве двух ученых. Иран подозревает, что Израиль убил двух иранских ученых несколько недель назад, отравив им еду. The New York Times сообщает, что иранские официальные лица подозревают, что Израиль замешан в убийстве инженера Айюба Энтезари и геолога Камрана Агамолаи.

Кроме этого, иранцы взломали аккаунты высокопоставленных израильских чиновников. В число пострадавших топ-чиновников входят бывшая министр иностранных дел Ципи Ливни, генерал запаса и глава крупного исследовательского института безопасности в Израиле.