ЦАХАЛ приведен в повышенную боеготовность на севере Израиля из-за возможных террористических провокаций

Силы ЦАХАЛа привели в повышенную боевую готовность на севере Израиля из-за опасений перед провокациями со стороны ливанской террористической организации “Хизбалла”.

Есть версия, что «Хизбалла» попытается сорвать подписание договора между Израилем и Ливаном, которое касается демаркации морской границы в районе газового месторождения «Кариш». Также потенциальные провокации могут быть связаны с запланированной на сентябрь добычей газа на месторождении.

Об этом сообщает новостная служба «Кан».

Демаркация повлияет на четкое определение экономических зон двух стран. В Ливане претендуют на район акватории, включающий часть месторождения, а в Израиле не противятся проведению границы. К этому решению его склоняют посредники из ЕС и США.

Кроме этого, после заключения сделки наша страна сможет, без опасений из-за ударов со стороны беспилотников «Хизбаллы», начать добычу газа с месторождения “Кариш”. Это имеет огромное значение из-за увеличения поставок газа в Европу на 22%.

В начале этого месяца на переговорах Израиля и Ливана посредник США Амос Хохштейн заявил, что верит в успешный переговорный процесс. Одновременно высокопоставленный командир террористической группировки «Хизбалла» заявил, что если израильская сторона допустит ошибку, то по Израилю нанесут «серьезный удар». Кроме этого, лидер группировки Хасан Насралла ранее делал заявления о претензиях на израильское месторождение «Кариш», попутно угрожая нашей стране войной.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что атака «Хизбаллы» на газовое месторождение Кариш спровоцирует войну.

В ответ на это, как сообщал «Курсор», Насралла заявил, что угрозы Израиля бесполезны.