Насралла: угрозы Израиля бесполезны

Лидер «Хизбаллы» прокомментировал слова министра обороны Бени Ганца, который заявил, что нападение на нефтяную вышку Кариш может привести к войне.

Хасан Насралла отверг слова министра обороны Бенни Ганца, заявившего, что любое нападение на нефтяную вышку Кариш может спровоцировать новую войну.

В речи, посвященной 40-летию создания «Хизбаллы» и 16-летию со дня Второй ливанской войны, Насралла сказал, что «израильские угрозы в отношении проведения (морской границы) бесполезны. Наше решение и направление ясны, и мы ждем ближайшие дни».

Лидер «Хизбаллы» указал, что больше ничего не будет говорить о переговорах о морской границе с Израилем, проводимых при посредничестве США, поскольку в этом нет необходимости.

«Мы все ждем, и те, кто ждал более десяти лет, могут подождать еще несколько дней», — добавил он.

Комментарии прозвучали через три дня после того, как Насралла пригрозил «эскалацией», если Ливан не получит желаемого в переговорах о морской границе с Израилем при посредничестве Соединенных Штатов.

«Если ливанскому государству не будет дано то, что оно хочет, мы будем двигаться к эскалации, даже если иранское ядерное соглашение будет подписано. Если американский посредник придет и даст ливанскому государству то, что оно хочет, мы будем двигаться к успокоению, независимо от того, будет ли ядерное соглашение или нет», — заявил Насралла в телевизионной речи, согласно ливанскому новостному веб-сайту Naharnet.

В 2021 году начались официальные переговоры между представителями Израиля и Ливана с целью достижения соглашения об их морской границе. За последнее десятилетие у берегов обеих стран были обнаружены крупные месторождения природного газа, а пограничный спор остановил разведку газа в районе, привлекшем интерес американских энергетических компаний.

Переговоры начались после того, как Ливан подписал свой первый контракт на бурение на нефть и газ у своего побережья с консорциумом, состоящим из энергетических гигантов Total, ENI и Novatek, в том числе в блоке, оспариваемом Израилем.

Израиль заявляет, что ему принадлежит один из двух блоков в восточном Средиземноморье, где Ливан хочет добывать нефть, и осуждает любые исследования Бейрута как «провокационные». Правительство Ливана возражает против прибытия судна лондонской компании Energean к побережью Средиземного моря для разработки месторождения Кариш.

Насралла, чья группировка является доверенным лицом Ирана в Ливане, регулярно высказывался против переговоров о морской границе. Недавно он заявил, что под угрозой находится не только газовая платформа Кариш, но и все газовые месторождения Израиля в водах Средиземного моря.

Ранее Курсор писал, что Бени Ганц заявил, что атака «Хизбаллы» на газовое месторождение Кариш спровоцирует войну. Министр обороны Израиля Бени Ганц сделал предупреждение «Хизбалле».

Кроме этого, лидер Хизбаллы заявил, что сделка с Ираном не остановит нападения на Израиль. Лидер «Хизбаллы» заявил, что террористическая группировка будет продолжать настаивать на своих требованиях относительно морских «прав» Ливана.

Наша редакция писала, что Хизбалла выступила с новым предупреждением в адрес Израиля. Глава вооруженного движения Ливана «Хизбалла» Хасан Насралла предостерег от любых попыток Израиля распространить свои действия против палестинских боевиков на Ливан.

Угроза Насраллы: Хизбалла держит весь Израиль в зоне досягаемости своих ракет. Хасан Насралла подробно описывает возможности «Хизбаллы».

Курсор писал, что Хасан Насралла угрожает войной из-за спора о морской границе между Израилем и Ливаном.

Сообщалось, что Насралла публично пригрозил Ганцу и поглумился над ЦАХАЛом.

Наша редакция писала, что Бени Ганц пригрозил Ливану и Хизбалле.