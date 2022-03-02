ЦАХАЛ проведет учения в четверг в городе Кирьят-Шмона

Одной из целей учений является улучшение сотрудничества военных с муниципалитетом и другими местными властями, заявили в ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля проведет завтра утром учения в северном городе Кирьят-Шмона, недалеко от границы с Ливаном.

По словам представителей ЦАХАЛа, во время учений по территории будет передвигаться военная техника.

Учения были спланированы заранее и направлены на «поддержание компетентности и бдительности войск», говорят военные.

Одной из целей учений является улучшение сотрудничества военных с муниципалитетом и другими местными властями, добавляет ЦАХАЛ.

Курсор ранее писал, что Минобороны предотвратило попытку контрабанды 10 000 патронов в Газу. Боеприпасы, спрятанные в партии товаров для дома, были перехвачены инспекторами службы безопасности, работающими на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом между Израилем и Газой.

Кроме того, все военнослужащие ЦАХАЛа получат право на 4-ю дозу вакцины от COVID. До недавнего времени четвертую дозу вакцины могли получить только лица старше 60 лет или те, кто относится к группе повышенного риска или работает в условиях повышенного риска.

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