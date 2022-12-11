ЦАХАЛ провел «необычную атаку» по позициям армии Асада — сирийская оппозиция

Согласно источникам, жители окрестностей слышали три взрыва и видели разбросанные листовки с обращением к сирийским солдатам.

Источники в сирийской оппозиции сообщили о ночном ударе ЦАХАЛа по позициям сирийских вооруженных сил на юге страны.

Об этом сообщает портал Детали со ссылкой на корреспондента «Кан» Роиа Каиса.

Согласно источникам, жители окрестностей слышали три взрыва и видели разбросанные листовки с обращением к сирийским солдатам.

“Командиры и солдаты сирийской армии! Раз за разом вы выбираете неверный путь! Продолжение присутствия ”Хизбаллы» на позициях сирийской армии и любое сотрудничество с ней для нас неприемлемо! “Хизбалла” навлекает на вас одни трудности и проблемы, а вы продолжаете расплачиваться! Мы продолжим бить железной рукой, сколько потребуется», — цитирует “Кан” текст листовки.

В то же время официальные сирийские СМИ о новой атаке ЦАХАЛа не сообщали.

Как сообщал Курсор, лидер террористической группировки «Хизбалла» Хасан Насралла не думает, что новый премьер-министр Биньямин Нетаниягу откажется от соглашения о морской границе, подписанного между Израилем и Ливаном в прошлом месяце.

«Мы не верим, что Израиль выйдет из этого соглашения или отменит его», — сказал Насралла, комментируя победу Нетаниягу на выборах во время телеобращения, посвященного «Дню мученика» «Хизбаллы».

Также Курсор писал о том, что Иран считает, что Хизбалла гарантирует Ливану морское соглашение с Израилем.