ЦАХАЛ рассекретил документы о резне в Кфар-Касеме

Судебные документы дела об обвинении офицеров в преднамеренной резне арабов в Кфар-Касеме были обнародованы ЦАХАЛом в пятницу.

ЦАХАЛ обнародовал в пятницу документы по судебному делу над офицерами, причастными к резне в Кфар-Кассеме в 1956 году, когда 49 арабов были убиты сотрудниками пограничной полиции.

29 октября 1956 года в этой деревне и других арабских деревнях вдоль границы с Иорданией был введен комендантский час, но командующий округом Иссахар Шадми решил по собственной инициативе изменить время его начала с 21:00, не предупредив жителей деревни, которые работали в поле. Жители, не знавшие об изменении, вышли из своих домов и были застрелены. В 1957 году ряд офицеров, причастных к этой бойне, предстал перед военным судом, и некоторые из них были заключены в тюрьму, хотя один осужденный командир впоследствии вернулся к командованию солдатами.

Документы демонстрируют, что за день до происшествия командиры полиции обсуждали возможность завоевания Иордании в ходе предстоящей операции. Были даны указания сохранять мир и разрешить жителям возвращаться в свои дома в деревне даже после начала комендантского часа, если он был перенесен на вторую половину дня с вечера.

Обвиняемые неоднократно ссылались на план под названием «Хафарферет» («Крот»), который предусматривал ряд процедур в отношении арабского населения в случае войны, включая вытеснение арабских жителей в Иорданию.

Командир роты Хаим Леви заявил, что план включал жесткие меры по введению комендантского часа, конфискации имущества и переселению целых деревень. В случае с Кфар-Касемом, были планы переселить жителей в Тиру.

Во время допроса один из свидетелей подчеркнул, что план «Хафарферт» предназначался только для ситуации, когда Израиль находился в обороне, а не для ситуации, где Израиль был инициатором.

Леви подтвердил, что был отдан прямой приказ стрелять в каждого, кто нарушит комендантский час. Уточнялось, что стрельба будет даже в жителей, не знавших о его существовании.

Леви добавил, что командир батальона Шмуэль Малинки сказал ему, что «нужно, чтобы было несколько жертв», поскольку это облегчит остальные дни комендантского часа.

Иссахар Шадми пояснил, что одна из причин введения комендантского часа — чтобы жители не видели солдат ЦАХАЛа и не знали, где находятся израильские войска.

Депутат Объединенного списка Аида Тума-Сулейман прокомментировала публикацию протоколов в пятницу: «Сегодня стало известно то, о чем мы говорили в первый день: шокирующая резня в Кфар-Касеме в 1956 году была преднамеренным убийством».

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