ЦАХАЛ рассматривает возможность вывода солдат с Хеврона

Если решение будет реализовано, солдат на позициях заменят сотрудники пограничной полиции.

Старшие должностные лица ЦАХАЛа изучают возможность снятия солдат ЦАХАЛа с постов охраны в еврейском районе Хеврона, сообщает Kan 11 News.

Согласно сообщению, в районе имеется от 10 до 15 очагов трения. Если это решение будет реализовано, то солдат на позициях заменят сотрудники пограничной полиции. ЦАХАЛ останется в Хевроне для проведения арестов и борьбы с терроризмом.

Цель рассматриваемой меры состоит в том, чтобы облегчить жизнь солдат ЦАХАЛа, находящихся на оперативной службе в Хевроне и вновь и вновь попадающих в трудные и сложные ситуации, которые вовсе не связаны с борьбой с терроризмом.

Буквально в прошлую пятницу двое солдат из бригады Гивати были засняты на видео во время насильственного инцидента в Хевроне. Зафиксировано, что один из них ударил кулаком активиста и повалил его на землю. На другом было записано: «Скоро Бен-Гвир наведет здесь порядок».

Двое солдат были отстранены от должности, и ЦАХАЛ начал расследование. Одного из них даже приговорили к десяти суткам военной тюрьмы.

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир осудил Ганца из-за инцидента в Хевроне. Министра обороны обвинили в «коварной политике».

Избиение активиста в Хевроне: солдаты ЦАХАЛа отстранены от службы. Солдаты, обвиняемые в применении насилия к харедим в Хевроне, заявляют, что первыми подверглись нападению и были спровоцированы.

Курсор сообщал, что появились кадры ожесточенных столкновений в Хевроне. Массовое религиозно-сионистское празднество в еврейском поселении Хеврона вылилось в погромы и беспорядки.

Напомним, что жестокие беспорядки вспыхнули сегодня, 19 ноября, в районе еврейского поселения в Хевроне. Сотни израильтян пошли в сторону палестинской территории с израильскими флагами.