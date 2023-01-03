ЦАХАЛ сообщил о ночной перестрелке с палестинцами в Шхеме и Дженине

Солдаты ЦАХАЛа отметили под снос дом террориста, совершившего двойной теракт в Иерусалиме. Во время операции палестинцы пытались оказать вооруженное сопротивление.

В ходе ночной операции ЦАХАЛа в районе Бейт-Лехема палестинцы открыли огонь по израильским военным. В результате ответного огня был убит 16-летний палестинец.

Об этом сообщают Detaly.

По информации палестинских органов здравоохранения, имя убитого — Адам Айяд, пуля попала ему в грудь. Еще один палестинец был тяжело ранен и двое получили ранения.

בן גביר במסגד אל אקצא, חילופי ירי בג’נין , נער בן 15 הרוג מירי צה»ל במחנה הפליטים אדהישה ליד בית לחם , כל השאר רגוע pic.twitter.com/sCMIOA7frO — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) January 3, 2023

Кроме того, перестрелка произошла ночью в Дженине и в Шхеме. Также вооруженные столкновения были в деревне Кафр-Акаб, недалеко от Рамаллы.

تغطية صحفية: «اشتباكات بين مقاومــين وقوات الاحتلال خلال اقتحام عدة أحياء بمدينة جنين». pic.twitter.com/hEqih2NL6g — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 3, 2023

Туда военные ЦАХАЛа вошли ночью, чтобы отметить для сноса дом террориста Аслама Фаруха, который организовал двойной теракт со взрывами в Иерусалиме 23 ноября 2022 года.

Военнослужащие ЦАХАЛа в результате перестрелок не пострадали.

Ранее Курсор писал о гибели солдата в танке: ЦАХАЛ выпустил заявление о «чрезвычайно редком» инциденте.

Также сообщается, что с солдатом ЦАХАЛа произошел смертельный инцидент на военной базе в центре страны.