Под Иерусалимом с солдатом ЦАХАЛа произошел смертельный инцидент

09:25, Сегодня
Новости Израиля
военнослужащий цахала фото
Фото: depositphotos.com

Военная полиция начала расследование инцидента.

Солдат ЦАХАЛа погиб в понедельник вечером после огнестрельного ранения на военной базе недалеко от Иерусалима, сообщила ЦАХАЛ во вторник утром.

Военная полиция начала расследование инцидента и представит свои выводы генеральному военному прокурору Ифату Томер-Йерушалми.

По предварительным данным, инцидент произошел в результате небрежного обращения с оружием.

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Кроме того, появились кадры повреждений аэропорта Дамаска в результате предполагаемого израильского удара.

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