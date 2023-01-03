Под Иерусалимом с солдатом ЦАХАЛа произошел смертельный инцидент

Солдат ЦАХАЛа погиб в понедельник вечером после огнестрельного ранения на военной базе недалеко от Иерусалима, сообщила ЦАХАЛ во вторник утром.
Военная полиция начала расследование инцидента и представит свои выводы генеральному военному прокурору Ифату Томер-Йерушалми.
По предварительным данным, инцидент произошел в результате небрежного обращения с оружием.
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