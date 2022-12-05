У гробницы Рахили в результате теракта ранены два полицейских

Два офицера израильской пограничной службы пострадали вечером в понедельник, 5 ноября, в результате теракта возле гробницы Рахили на южной окраине Иерусалима.

Об этом информирует Jewish Press.

По данным пресс-службы израильской полиции, около 40 участников беспорядков заблокировали дороги и бросали камни и самодельные взрывные устройства в полицейских, работающих в общине Палестинской автономии Аида недалеко от Вифлеема и гробницы Рахили.

Один из раненых офицеров был доставлен в медицинский центр Шаарей Цедек в Иерусалиме. Второму оказали помощь на месте.

«Бойцы пограничной службы ответили стандартными методами пресечения, включая стрельбу. Солдаты пограничной службы в районе Иерусалима будут и впредь решительно действовать против нарушителей общественного порядка. Аресты ожидаются и в будущем», — заявили в полиции.

Как сообщал Курсор, двое солдат израильской пограничной полиции получили легкие ранения в результате ножевого нападения в Хаваре днем в пятницу, 2 декабря. Предполагается, что палестинец нанес ножевое ранение одному из полицейских, который столкнулся с ним. В ответ полицейский открыл огонь по террористу, и он был нейтрализован.

На кадрах с места происшествия, кроме того, видно, как палестинец пытался схватить оружие полицейского.

Также Курсор информировал о том, что палестинец нанес ножевое ранение сотруднику пограничной полиции в городе Хавара, после чего был застрелен израильскими силами, сообщили полиция и медики. В заявлении пограничной полиции говорится, что группа офицеров действовала в горячем палестинском городе, когда подозреваемый вытащил нож и сумел нанести удар одному из офицеров, легко ранив его.