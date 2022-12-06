Террористы из «Логова льва» заявили о 26 атаках после ликвидации их лидера в Хаваре

В «Логове льва» взяли на себя ответственность за 26 «боевых операций», в том числе пять обстрелов и взрывы трех устройств.

Палестинская террористическая организация «Логово льва», действующая в районе Шхема, опубликовала официальное обращение, в котором взяла ответственность за совершение серии террористических атак.

Об этом сообщает inn.

Эти атаки стали ответом на ликвидацию, которую они называет «казнью», в пятницу Амара Муфлеха во время инцидента на юге Шхема.

В сообщении «Логова льва» было указано, что ответные действияподразумевают обстрел контрольно-пропускного пункта Хавара, обстрел контрольно-пропускного пункта Бейт-Фурик, три обстрела позиций ЦАХАЛ на горе Геризим и обстрел в воскресенье сил ЦАХАЛа, которые вошли в Старый город Шхема.

Террористическая организация также отметила палестинские организации за запуск зенитной ракеты по самолетам ВВС Израиля, которые атаковали сектор Газа.

По заявлению террористов из «Логова льва» за последние сутки против израильских объектов на всей территории Палестинской автономии было проведено 26 «боевых операций», в том числе 5 обстрелов и 3 взрывных устройства.

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