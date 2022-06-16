ЦАХАЛ увеличит количество разрешений для рабочих из Газы в Израиле

После 11-дневной войны в прошлом году израильские власти пообещали ослабить некоторые ограничения в отношении гражданского населения Газы в обмен на спокойствие на юге страны.

Израиль увеличит количество разрешений на работу для палестинцев в секторе Газа еще на 2 000, в общей сложности до 14 000, объявил в четверг координатор правительственной деятельности на территориях.

Это решение принято в связи с тем, что Израиль и ХАМАС отмечают год с момента проведения операции «Страж стен» в мае прошлого года. Решение COGAT было принято после оценки безопасности параллельно с работой, которая ведется для реализации решения министра обороны Бенни Ганца о допуске в общей сложности 20 000 рабочих из Газы.

«Разрешения будут выдаваться в соответствии с критериями и при условии оценки ситуации с точки зрения безопасности», — заявили в COGAT, добавив, что «все последние гражданские меры в отношении сектора Газа зависят от дальнейшего поддержания стабильной безопасности в течение долгого времени, и их расширение будет рассматриваться в свете оцениваемой ситуации».

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