Силы ЦАХАЛа в прошлом году предотвратили десятки кибератак Ирана

Согласно данным, в Иране существует около 20 киберподразделений и половина из них задействована против Израиля.

В 2021 году силы ЦАХАЛА сорвали десятки кибератак с иранской стороны, которые были направлены на гражданские инфраструктурные объекты.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

Старший офицер Армии обороны Израиля заявил, что за последний год число иранских кибератак против Израиля увеличилось примерно на 70%. Но они не смогли нанести существенный ущерб военным объектам и ведомствам.

Согласно данным, в Иране существует около 20 киберподразделений и половина из них задействована против Израиля. И ЦАХАЛ вместе с сообществом киберобороны разрабатывает новые методы для защиты от врага.

Сообщество киберзащиты Израиля включает в себя Национальное киберуправление, директора по безопасности оборонного ведомства Министерства обороны, а также подразделения охранного агентства Шабак, разведки «Моссад» и ЦАХАЛ.

«Курсор» писал ранее, что группа израильских хакеров war_dark заявила о взломе базы данных, где содержались данные почти всего населения Израиля, то есть 9,5 миллионов людей. Однако, есть нюансы.

Еще мы писали, что израильтянин, проживающий в деревне Савара на оккупированных территориях, был арестован по подозрению в мошенничестве во взимании с многих граждан денег за отправленные им фиктивные посылки, выдавая себя за почтовую администрацию.