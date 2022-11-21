В Иудее и Самарии арестованы девять разыскиваемых террористов

Минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция «Волнорез» по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

Об этом сообщает 7kanal.

В деревнях Бейт-Ава и Бордж был задержан подозреваемый в причастности к террористической деятельности и конфискованы три автомобиля. Еще шестеро подозреваемых были задержаны в Абу-Дисе и два – в Туль-Кареме.

Среди задержанных Атев Албали — житель Дженина, боевик-террорист и бывший заключенный. Он подозревается в совершении нескольких обстрелов и содействии масштабным атакам. Террорист сдался силам безопасности. Среди израильтян пострадавших нет.

В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

«Курсор» писал ранее, что 18 октября, представители служб безопасности Израиля задержали находящегося в розыске Цахиба Акафа Джамаля Аштию по подозрению в причастности к террористической группировке «Львиное логово», орудующей в районе Шхема.

Еще мы писали, что в ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа в лагерях беженцев Дженин солдаты задержали 25-летнего Салеха Самира Абу Зину, подозреваемого в причастности к террористической деятельности.

Напомним, что солдаты ЦАХАЛа при поддержке сил пограничной полиции (МАГАВ) провели новые аресты в Иудеи и Самарии. Самой горячей в ходе операции был лагерь беженцев Джилазун, недалеко от Рамаллы.