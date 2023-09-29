ЦАХАЛ вновь объявил о закрытии территорий ПА

Такое решение было принято в канун праздника.

Сделав предварительную оценку ситуацию безопасности в канун праздника Суккот, командование ЦАХАЛа приняло решение ввести полную блокаду палестинских территорий 29 и 30 сентября. Это связано как раз с предоставленной системой безопасности оценкой уровня террористической угрозы.

Об этом пишут "Детали".

Таким образом в ночь на пятницу, 29 сентября, в 00:01 закроются территории ПА, и откроются в ночь на воскресенье, 1 октября, в 23:59. Временно будут перекрыты и пограничные переходы в сектор Газа. То есть проезд людей и транзит грузов будет разрешен только в гуманитарных и медицинских целях и других исключительных случаях. В каждом отдельном случае решение должно быть принято с одобрения Службы координатора действий правительства на палестинских территориях.

Ранее "Курсор" писал о том, что ПА получила американское оружие и бронетехнику, а террористы имитировали нападение на Израиль. Примечательно, что поставку оружия одобрило правительство Израиля, чтобы предоставить помощь силам безопасности ПА в восстановлении контроля над безопасностью на территории Иудеи и Самарии.

Также мы сообщали, что ПА формирует комитеты народного сопротивления для борьбы с «агрессией поселенцев». В ФАТХ призывают все палестинские организации "повсеместно принять участие в акциях народного сопротивления".

Кроме того, ПА обратилась к США с просьбой "остановить израильское вторжение". По словам Набиля Абу Рудины, "Вашингтон не должен ограничиваться политикой заявлений, которые ничего не меняют на местах".