ЦАХАЛ начал широкомасштабные авиаудары по объектам Исламского джихада в секторе Газа

По данным Армии обороны Израиля, палестинский «Исламский джихад» выпустил около 80 ракет по югу Израиля.

Армия обороны Израиля заявила, что начала широкомасштабные авиаудары по объектам палестинского «Исламского джихада» в секторе Газа.

ЦАХАЛ также сообщил, что его целью являются объекты по производству оружия «Исламского джихада», склады и позиции для запуска ракет.

На кадрах, снятых в секторе Газа, виден шквал ракет, запускаемых в сторону Израиля, с перехватом системы обороны «Железный купол».

A missile barrage fired by Palestinian militants in Gaza towards Israeli communities a short time ago. pic.twitter.com/iZrWZTbVyC — Joe Truzman (@JoeTruzman) August 5, 2022

По данным Армии обороны Израиля, палестинский «Исламский джихад» выпустил около 80 ракет по югу Израиля.

Почти половина из них потерпела неудачу в секторе Газа.

Со своей стороны, ПИД заявил ранее, что выпустил 100 ракет по Израилю после того, как Армия обороны Израиля убила их старшего командира.

Представитель ПИД также заявил, что базирующаяся в Газе террористическая группировка берет на себя ответственность за сегодняшние ракетные обстрелы южных и центральных городов Израиля, и добавил, что это «только начало» реакции на убийство Армией обороны Израиля старшего командира ПИД Тайсира Джабари.

Напомним, что Армия обороны Израиля опубликовала новое видео, на котором она наносит удары по нескольким наблюдательным постам «Исламского джихада» в Газе вдоль границы с Израилем.