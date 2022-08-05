ЦАХАЛ показал новые кадры ударов по наблюдательным пунктам террористов

Армия обороны Израиля опубликовала новое видео, на котором она наносит удары по нескольким наблюдательным постам «Исламского джихада» в Газе вдоль границы с Израилем.

IDF publishes a new video of strikes in the Gaza Strip pic.twitter.com/SBHYc0ubqH — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 5, 2022

Отметим также, что так называемый «Объединенный оперативный штаб» различных палестинских террористических группировок в секторе Газа заявляет, что вскоре опубликует заявление. В объединенный военный альянс входят ХАМАС, Исламский джихад и еще несколько небольших террористических группировок.

В своем первом заявлении с тех пор, как ЦАХАЛ ликвидировала высокопоставленного командира палестинского «Исламского джихада», террористическая группировка ХАМАС заявила, что оплакивает смерть Тайсира Джабари и других членов группировки, убитых сегодня днем.

ХАМАС также сообщил, что «кровь нашего народа и сопротивление пролиты не напрасно».

Ранее мы писали, что муниципалитет Тель-Авива заявляет, что готов открыть общественные бомбоубежища в случае ракетного обстрела центральной части Израиля. «Муниципалитет действует в соответствии с инструкциями Командования тыла, и в настоящее время все мероприятия проходят в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Напомним, что главный раввин Израиля Давид Лау выпустил особые инструкции к Шаббату в связи с операцией в Газе.

Кроме того, служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа.