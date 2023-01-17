ЦАХАЛ задержал подозреваемых, которые пересекли границу со стороны Сирии

В ЦАХАЛе заявили, что 16 января, в понедельник, военнослужащие задержали пятерых подозреваемых, которые пересекли территорию Израиля из Сирии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Военные говорят, что солдаты, наблюдающие за камерами наблюдения, сначала заметили троих подозреваемых возле пограничного забора, который построен на израильской территории на Голанских высотах.

Солдаты, отправленные на место происшествия, арестовали троих, прежде чем другая пара пересекла так называемую линию Альфа, буферную зону ООН, отделяющую Израиль от Сирии.

Также задержаны двое других подозреваемых. Пятеро подозреваемых были доставлены на допрос, а затем сегодня утром возвращены в Сирию, добавляют в ЦАХАЛе.

«ЦАХАЛ будет продолжать пресекать любые попытки пересечь границу или нарушить суверенитет Израиля», — говорится в заявлении военных.

«Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ предотвратил теракт на перекрестке Хальхул.

Помимо этого Израиль депортировал итальянку, задержанную в Иудее и Самарии.